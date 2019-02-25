بلجيكا: المنافسة بين السعودية وإيران تؤثر على أمن أوروبا

أعلن رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشيل، أن المنافسة بين السعودية وإيران في المنطقة لها تأثير على الأمن في أوروبا، وأن مصالح أوروبا ليست بالضرورة​​​ نفس مصالح الولايات المتحدة.

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وقال ميشيل أمام الصحفيين على هامش القمة الأوروبية العربية، اليوم الاثنين، في شرم الشيخ: "هناك منافسة بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ الحرب الباردة، تؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، ولكن لها أيضا تأثيرا على أوروبا".

وأوضح: "نحاول أن نجري حوارا مع إيران حول الاتفاق النووي لحماية مصالحنا الجيوسياسية، وهي ليست بالضرورة نفس مصالح الولايات المتحدة".

وأشار ميشيل إلى أن الحضور الأوروبي في القمة هو "من أجل الاستقرار والأمن ولفهم جيد للحالة الجغرافية السياسية وكيف يمكن لنا كأوروبيين أن نقوم بدور أكثر طموحا للدفاع عن قيمنا ورؤيتنا الجيوسياسية".

وتابع: "بحضورنا هنا، نريد أن نقوي قدرتنا على التأثير السياسي، ونشجع على الاستقرار والأمن من خلال الشراكة، ونجعل الإرهاب يتراجع، ونحاول أن ندير بطريقة أكثر تنظيما قضية الهجرة".

وانطلقت مساء أمس الأحد بمنتجع شرم الشيخ، قمة الاتحاد الأوروبي - الجامعة العربية الأولى من نوعها، بحضور عدد كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية يصل بمجمله إلى حوالي 50 وفدا من الجانبين.

المصدر: سبوتنيك