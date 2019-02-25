وزير الخارجية المصري: أرسلنا دعوة لقطر لحضور القمة العربية الأوروبية وفقا لطريقة قطع العلاقات

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الأحد، على عدم حضور وفد قطر للقمة العربية الأوروبية في منتجع شرم الشيخ في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يخصهم.

وأشار الوزير المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الأسلوب الذي وجهت به الدعوة إلى الجانب القطري للمشاركة في القمة العربية- الأوروبية متعارف عليه وفق الأعراف الدبلوماسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيادي وتأخذه كل دولة بطريقتها.

وتابع: "أرسلنا دعوة لقطر في إطار مذكرة دبلوماسية رسمية، أحيلت من خلال قسم رعاية المصالح إلى الجانب القطري، لندعو دولة قطر إلى حضور قمة عربية أوروبية، وهذا طبيعي في ضوء العلاقات المقطوعة بين البلدين، والدعوات عندما تصدر فهي تصدر وفق أساليب مختلفة تبعا لقوة العلاقات بين البلاد".

وانطلقت، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، وتستمر ليومين، قمة "الاتحاد الأوروبي-الجامعة العربية" الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الطرفين.

المصدر: وكالات