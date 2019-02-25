دبلوماسي أمريكي يعتبر التدريبات الجوية المشتركة بين بلاده وقطر شراكة عسكرية

اعتبر ويليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الدوحة، أن تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر، تشكل خطوة كبيرة في الشراكة العسكرية بين البلدين.

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ونشر غرانت، عبر حسابه بموقع تويتر، الأحد، "صورا مهيبة من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر".

وأضاف: تحلق المقاتلة الأمريكية النسر "F-15E" والقاذفة الأمريكية "بي ون بي لانسر"، جنبا إلى جنب مع طائرات "ميراج 2000" التابعة للقوات الجوية القطرية. خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية".

صور مهيبة من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين #الولايات_المتحدة_الأمريكية ودولة #قطر@USAFCENT



تحلق المقاتلة الأمريكية النسر F-15E والقاذفة الأمريكية "بي ون بي لانسر" جنباً الى جنب مع طائرات "ميراج 2000" التابعة للقوات الجوية القطرية . خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية pic.twitter.com/InqCJXJpKw — Chargé William Grant (@USAmbQatar) 24 февраля 2019 г.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

القوات الجوية الأميرية القطرية تنفذ تمرين مشترك مع القوات الأمريكية pic.twitter.com/wcA2frzz51 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 30 января 2019 г.

واستخدمت واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في جميع حروبها في المنطقة بدءا من غزو العراق ووصولا إلى الغارات التي شنتها على تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

المصدر: الأناضول