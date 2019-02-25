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دبلوماسي أمريكي يعتبر التدريبات الجوية المشتركة بين بلاده وقطر شراكة عسكرية

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دبلوماسي أمريكي يعتبر التدريبات الجوية المشتركة بين بلاده وقطر شراكة عسكرية
@USAmbQatar
صورة نشرها القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة لتدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين بلاده وقطر
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اعتبر ويليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الدوحة، أن تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر، تشكل خطوة كبيرة في الشراكة العسكرية بين البلدين.

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ونشر غرانت، عبر حسابه بموقع تويتر، الأحد، "صورا مهيبة من تدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر".

وأضاف: تحلق المقاتلة الأمريكية النسر "F-15E" والقاذفة الأمريكية "بي ون بي لانسر"، جنبا إلى جنب مع طائرات "ميراج 2000" التابعة للقوات الجوية القطرية. خطوة كبيرة في شراكاتنا العسكرية".

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

واستخدمت واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في جميع حروبها في المنطقة بدءا من غزو العراق ووصولا إلى الغارات التي شنتها على تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

المصدر: الأناضول

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