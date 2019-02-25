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الحشد الشعبي: أحبطنا هجوما لداعش قرب مصفاة بيجي

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الحشد الشعبي: أحبطنا هجوما لداعش قرب مصفاة بيجي
Reuters THAIER AL-SUDANI
العراق، أرشيف
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إحباط هجوم لتنظيم "داعش" قرب مصفاة بيجي للنفط بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

‫وذكر بيان صدر عن الهيئة أن "قوات الحشد الشعبي أحبطت هجوما لعناصر داعش حاولوا التسلل إلى مصفى بيجي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين"، مبينا أن "قوات الحشد تمكنت من تدمير إحدى العجلات التي تقل عناصر داعش".

وأضاف: "لاذ عناصر التنظيم بالهرب إلى عمق ‫الصحراء لكثافة النيران التي جابهتهم"، موضحا أن "قوات الحشد وشرطة النفط انتشرت حول المصفى، ولا وجود لأي خسائر في الأرواح والمعدات".

المصدر: RT

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