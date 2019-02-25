الصومال والدور العسكري التركي في مواجهة حركة الشباب المتطرفة!

كشفت وسائل إعلام تركية الدور الذي لعبه العسكريون الأتراك في نجاح القوات الصومالية الحكومية يوم السبت في استعاد السيطرة على بلدتين من قبضة حركة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة.

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وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت، أن وحدات تابعة للجيش الصومالي تحركت من مدينة أفجوي القريبة من العاصمة مقديشو، وحررت بلدتي "حواء أدونيو" و"غد دوفار"، بعد أن طردت مقاتلي حركة الشباب منهما.

وبهذه المناسبة رأى موقع ترك برس أن هذا النجاح الذي حققه الجيش الصومالي يعد أيضا نجاحا لتركيا "التي تقوم عبر أكبر قاعدة لها خارج حدودها، بتدريب وتأهيل الجنود والمرشحين لنيل رتب ضابط وصف ضباط في الجيش الوطني الصومالي، وذلك بهدف تأسيس جيش قوي قادر على صون حدود البلاد وتوفير الأمن للمواطنين".

وكشف الموقع الإخباري أن نخبة من القوات الخاصة التركية تقوم "بإجراء تدريبات وتقديم دورات لعناصر الجيش الوطني الصومالي، في القاعدة التركية التي افتتحت في العاصمة الصومالية مقديشو يوم 30 سبتمبر الماضي، بمشاركة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، ورئيس الأركان التركي آنذاك خلوصي أكار".

وأفيد كذلك بأن مركز التدريب العسكري التركي في الصومال ويقع على المحيط الهندي، يضم "مدارس عسكرية مثل الكلية الحربية ومدرسة ضباط صف، فضلا عن منشآت أخرى".

ويشرف هذا المركز التركي على تدريب "الجنود الصوماليين على استخدام السلاح والقنابل اليدوية والألغام والمبادئ الأساسية في الملاحة البحرية وأساليب الرمي بالأسلحة الثقيلة والميكانيكية وتكتيكات القنص، وأخذ الوضعيات القتالية وتغيير الأماكن أثناء المعركة وكيفيات القفز".

يذكر أن الجيش الوطني الصومالي تمكن من انتزاع البلدتين من دون قتال، حيث انسحب مسلحو حركة الشباب قبل وصول القوات الحكومية الصومالية.

وبهذه المناسبة، نقلت وسائل إعلام محلية عن قائد عسكري ميداني قوله إن "عناصر حركة الشباب لم يستطيعوا الوقوف في وجه الجيش الوطني، الذي حرر هذه البلدات، وتلقينا ترحيبا واسعا من السكان المحليين".

المصدر: ترك برس