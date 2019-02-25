 
مباشر

ميركل تحيي أمير الكويت بحضور السيسي بطريقة مميزة في شرم الشيخ (صورة)

أخبار العالم العربي

ميركل تحيي أمير الكويت بحضور السيسي بطريقة مميزة في شرم الشيخ (صورة)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شرم الشيخ، مصر، 24 فبراير 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li8p

رصدت عدسة الكاميرا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأسارير منشرحة أثناء سلامها على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في القمة الأوروبية العربية بشرم الشيخ.

هذه الصورة التقطت صباح أمس أثناء اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والزعماء العرب في قمتهما المشتركة الأولى في منتجع شرم الشيخ بمصر، والمناسبة كانت التقاط صورة جماعية للمشاركين في أعمال هذه القمة.

Reuters Mohamed Abd El Ghany
شرم الشيخ، مصر، 24 فبراير 2019

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إليك أفضل 5 دول تبدأ فيها حياتك المهنية