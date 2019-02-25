ميركل تحيي أمير الكويت بحضور السيسي بطريقة مميزة في شرم الشيخ (صورة)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li8p
رصدت عدسة الكاميرا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأسارير منشرحة أثناء سلامها على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في القمة الأوروبية العربية بشرم الشيخ.
هذه الصورة التقطت صباح أمس أثناء اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والزعماء العرب في قمتهما المشتركة الأولى في منتجع شرم الشيخ بمصر، والمناسبة كانت التقاط صورة جماعية للمشاركين في أعمال هذه القمة.
Reuters Mohamed Abd El Ghany
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)