ميركل تحيي أمير الكويت بحضور السيسي بطريقة مميزة في شرم الشيخ (صورة)

رصدت عدسة الكاميرا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأسارير منشرحة أثناء سلامها على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في القمة الأوروبية العربية بشرم الشيخ.

هذه الصورة التقطت صباح أمس أثناء اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والزعماء العرب في قمتهما المشتركة الأولى في منتجع شرم الشيخ بمصر، والمناسبة كانت التقاط صورة جماعية للمشاركين في أعمال هذه القمة.

Reuters Mohamed Abd El Ghany

المصدر: RT