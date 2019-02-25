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مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لفصائل مسلحة نحو تل بزام في ريف حماة الشمالي

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لفصائل مسلحة نحو تل بزام في ريف حماة الشمالي
AFP
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أفاد مصدر عسكري لـRT بإحباط الجيش السوري اليوم الاثنين، محاولة تسلل لفصائل مسلحة نحو تل بزام بريف حماة الشمالي في سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر عسكرية، أن الجيش أحبط صباح اليوم الاثنين محاولة تسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" من بلدة مورك نحو تل بزام بريف حماة الشمالي، وأوقع أفرادها بين قتيل ومصاب.

كما دمرت وحدات الجيش أوكارا ومنصات إطلاق قذائف صاروخية كان يستخدمها الإرهابيون في بلدة اللطامنة للاعتداء على البلدات الآمنة.

وردت وحدات الجيش أمس الأحد على اعتداءات الإرهابيين وخروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت مقراتهم وتجمعاتهم في أطراف بلدتي اللطامنة وحصرايا بريف حماة الشمالي.

المصدر: وكالات 

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