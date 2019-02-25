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بعد القرار المفاجئ.. وزير سعودي يغرد باللغة الصينية!

أخبار العالم العربي

بعد القرار المفاجئ.. وزير سعودي يغرد باللغة الصينية!
Reuters
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غرّد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود باللغة الصينية، ونشر لاحقا ترجمة تضمنت إشادة بالخطة الخاصة بإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالمملكة.

ورأى الوزير والأمير السعودي أن هذه الخطوة التي وصفها بالرائدة والمهمة، جاءت لتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين "لما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة".

وفي السياق ذاته، لفت مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية في حوار تلفزيوني إلى أن "التوجيه" بتدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية ينص على "وضع خطة لتدريس اللغة الصينية".

وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تواصل وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة شرعت في الإجراءات التمهيدية لتنفيذ القرار.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم في المملكة أن اللغة الصينية تدرس في كليات اللغات والترجمة في بعض الجامعات، وأن الصين من الدول التي توجد بها بعثات من الطلاب السعوديين، وقد تخرج من جامعاتها العام الماضي أكثر من 400 طالب من هؤلاء.

المصدر: RT

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