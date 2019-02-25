بعد القرار المفاجئ.. وزير سعودي يغرد باللغة الصينية!

غرّد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود باللغة الصينية، ونشر لاحقا ترجمة تضمنت إشادة بالخطة الخاصة بإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالمملكة.

ورأى الوزير والأمير السعودي أن هذه الخطوة التي وصفها بالرائدة والمهمة، جاءت لتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين "لما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة".

خلال زيارة سمو #ولي_العهد للصين.. واس تنقل الإعلان عن بدء خطة إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المملكة باللغة الصينية.#واسpic.twitter.com/mUDx7o1PY1 — واس (@spagov) February 22, 2019

وفي السياق ذاته، لفت مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية في حوار تلفزيوني إلى أن "التوجيه" بتدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية ينص على "وضع خطة لتدريس اللغة الصينية".

وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تواصل وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة شرعت في الإجراءات التمهيدية لتنفيذ القرار.

في خطوة ريادية ومهمة جديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين؛ تعزيزًا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 24, 2019

在王储訪問期間，中國語言發展計劃揭曉; 漢語課程納入沙特阿拉伯的教育課程，以加强两國之間的文化和經濟交流。 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) February 24, 2019

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم في المملكة أن اللغة الصينية تدرس في كليات اللغات والترجمة في بعض الجامعات، وأن الصين من الدول التي توجد بها بعثات من الطلاب السعوديين، وقد تخرج من جامعاتها العام الماضي أكثر من 400 طالب من هؤلاء.

المصدر: RT