صحيفة: قوات خاصة بريطانية حاربت في سوريا خلافا لقرار البرلمان

أفادت صحيفة "The Sunday Times" أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن القوات الخاصة البريطانية شاركت في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وذلك خلافا لقرار برلمان البلاد.

وأضافت الصحيفة البريطانية بأنها وجهت طلبا إلى وزارة دفاع البلاد بخصوص رقيب الوحدة الجوية البريطانية الخاصة (SAS)، ميت تونرو، الذي قتل إلى جانب عسكريين أمريكيين في مارس عام 2018.

وأجاب ممثلو وزارة الدفاع البريطانية: "إن الوحدات العسكرية البريطانية التي تم ضمها إلى القوات المسلحة للدول الأخرى تعمل لدى الطرف المضيف وتحت سيطرته".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يسمح للقوات البريطانية الخاصة بالعمل بالتعاون مع وحدة "ديلتا" والقوات البحرية الأمريكية.

وكشفت الصحيفة أيضا أن أكثر من 20 عسكريا بريطانيا منحوا "ميداليات الشجاعة" خلال السنوات الـ4 الأخيرة وذلك مقابل مشاركتهم في مكافحة تنظيم "داعش"، بحسب معلومات الصحيفة.

ووافق البرلمان البريطاني عام 2015 على مشاركة القوات البريطانية في القيام بضربات جوية في سوريا لا غير، وتوعدت حكومة البلاد آنذاك بعدم استخدام القوات البريطانية البرية في سوريا.

المصدر: وكالات