الجبير يعلق على تعيين كريمة بندر بن سلطان سفيرة للرياض لدى واشنطن

هنأ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بمناسبة تعيينها بمنصب سفيرة الرياض لدى واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان.

إقرأ المزيد

وتمنى الجبير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للأميرة التوفيق في مهامها الجديدة، مشيدا بالثقة التي تعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة السعودية.

أهنىء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز @rbalsaud بمناسبة تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير، متمنياً لسموها التوفيق والسداد، وهذه الثقة الغالية تعكس اهتمام القيادة -يحفظها الله- بتمكين المرأة السعودية — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 24, 2019

يذكر أن أمرا ملكيا صدر مساء السبت، قضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، خلفا للأمير خالد بن سلمان آل سعود الذي أصبح نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والأميرة ريما تنحدر من عائلة ملكية عملت في السلك الدبلوماسي، فوالدها الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، عمل سفيرا لبلاده لدى واشنطن أيضا لمدة 22 عاما، من عام 1983 وحتى 2005.

ويوصَف والدها الأمير بندر بأنه من أقرب الدبلوماسيين إلى الإدارة الأمريكية ويحظى بثقة خاصة، فقد كانت له صلات ممتازة بالرؤساء وكبار المسؤولين في الإدارات الجمهورية خلال سنوات عمله الماضية.

أما عادل الجبير، السياسي والدبلوماسي السعودي فعمل سفيرا للرياض لدى واشنطن من 2007 وحتى 2015، ووزيرا للخارجية من 2015 وحتى ديسمبر 2018، وأخيرا عين بمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضوا في مجلس الوزراء ابتداء من ديسمبر 2018 .

المصدر: RT