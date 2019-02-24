العراق.. الاستخبارات العسكرية تكشف مخبأ للعبوات الناسفة و3 أنفاق في الفلوجة

تمكنت الاستخبارات العسكرية من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة وضبطت بداخله 265 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام، إضافة إلى عدد من مساطر التفجير في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة.

كما تمكنت الاستخبارات العسكرية من الوصول إلى 3 أنفاق كان تنظيم "داعش" يستخدمها للاختباء والتخفي في المنطقة ذاتها.

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وقد تكفلت المفارز الهندسية التابعة للفرقة بتدمير المواد وتفجير الأنفاق.

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 عراقيا في تنظيم "داعش" من "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن حملة لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن "قسد" اعتقلت عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 شخص.

وأضافت أنه جرى تسليم 280 عراقيا إلى حد الآن تفاديا لإطلاق سراحهم وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، في حيث ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية قد تسلمت يوم الخميس 130 عراقيا داعشيا.

المصدر: وكالات