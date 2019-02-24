ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء! (فيديو)

فاجأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعناق عابر.

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وجاء عناق ملك البحرين للعاهل السعودي في بداية انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث قام بتقبيله بشكل مفاجئ وعندما حاول الملك سلمان النهوض لمصافحته، رفض ملك البحرين أن ينهض نظيره من مكانه، ليدور بعدها حوار ودي بينهما لثوان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح اليوم أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

المصدر: وكالات