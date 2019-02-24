القضاء المصري يرد على انتقاد الإعدامات الأخيرة في البلاد

علق نادي قضاة مصر، على الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الإعدامات التي تم تنفيذها على خلفية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في مصر رضا محمود السيد، بأن:" النادي قد تابع بمزيد من الأسف ما قاله المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن حكم قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر، بالنقد والتعليق والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلالية القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية."

وتابع:" يؤكد نادي قضاة مصر على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، كما يؤكد أن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة."

وقال النادي:" المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط، وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض، بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الآراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع."

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعربت عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصا في مصر حتى الآن خلال شهر فبراير، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا، الأربعاء، في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات، مطالبة السلطات المصرية بـ"وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام"، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: RT