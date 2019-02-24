رئيس البرلمان المصري يطالب باستخدام التشويش داخل الجلسات

طالب رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، الأمانة العامة للبرلمان بتفعيل نظام التشويش للاتصالات داخل قاعة مجلس النواب.

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وأرجع عبد العال طلبه، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى كثرة استخدام النواب التليفونات المحمولة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، مشيرا إلى أن الانتقاد في النهاية يوجه ضده.

وطالب عبد العال نواب المجلس بمساعدته في أن يكونوا أكثر حرصا على النظام داخل القاعة، وأن يساهموا في تحديد قدر من احترام التقاليد البرلمانية.

ولفت إلى أن إحدى المقالات في الصحف أمس كانت بشأن الضوضاء بجلسة البرلمان، وقارن الكاتب بين المجلس وبين برلمان دولة أوروبية، وكانت المقارنة بها نوع من الحكمة، وبالتالي لابد أن يكون الأعضاء على مستوى المسؤولية.​

المصدر: مصراوي