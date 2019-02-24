الأمن المصري يحبط تهريب مومياوات في مطار القاهرة (صور)

تمكنت الوحدة الأثرية في مطار القاهرة الدولي، من ضبط أجزاء لمومياوات داخل أحد الطرود أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، حمدي همام، أن سلطات الجمارك اشتبهت في وجود جسم غريب داخل إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، وقد قامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

وأضاف همام أنه على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار، وقامت بدورها بالفحص المبدئي للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-RAY الذي أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

وأضافت، إيمان عبد الرؤوف، مديرة عام المنافذ الأثرية أن القطع المضبوطة عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى، واليد اليسرى والجزء العلوي من الذراع اليمنى ملتصق بجزء من القفص الصدري للمومياء الثانية، بالإضافة إلى الجزء السفلي من اليد اليسرى لنفس المومياء.

المصدر: RT