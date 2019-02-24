فنان مصري مشهور بعد الحكم عليه بالمؤبد: " إنا لله وإنا إليه راجعون"!

عبر الفنان المصري والمخرج، طارق النهري، عن صدمته بحكم المؤبد الذي صدر ضده أمس السبت، في قضية أحداث مجلس الوزراء إبان ثورة 2011 في مصر.

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وكتب النهري، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي".

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة حكمها، أمس السبت، ضد 10 متهمين، بينهم النهري، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.

المصدر: فيسبوك