شرطة الرياض تقبض على عصابة خطيرة مؤلفة من وافدين عرب

ألقت سلطات الأمن في العاصمة السعودية الرياض القبض على عصابة مكونة من وافدين عرب، ارتكبوا جرائم سلب وسطو تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الأحد، "إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مؤلف من ستة وافدين عرب (ثلاثة سوريين، وفلسطيني، وأردني، ومصري) ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس".

وأضاف المتحدث أنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب 34 جريمة سلب وسطو، تمثلت في السرقة من محلات تجارية، بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: صحيفة سبق السعودية