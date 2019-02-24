شركة إسرائيلية تعرض في الهند صاروخا جديدا لتدمير أهداف أرضية

أفادت صحيفة "غلوبس" بأن شركة "رافايل" الإسرائيلية عرضت في معرض أسلحة بالهند، صاروخا من طراز "جو-أرض" بعيد المدى، مصمم لتدمير أهداف تحت الأرض.

وجاء في مقال الصحيفة الإسرائيلية: "قدمت شركة تصنيع الإكترونيات العسكرية الإسرائيلية، "رافايل ادفانسد ديفينس سيستمز ليميتد" في معرض "آيرو اينديا" في بانغالور، صاروخا جديدا "جو-أرض" بعيد المدى​​​... تتمكن الطائرات العسكرية من إطلاقه من مدى بعيد على أهداف تقع على الأرض، لتبقى خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها، أن صاروخ "روكس" تم تصميمه للسوق الهندية خصيصا، إحدى أكبر الأسواق لمنتجات المجمع العسكري الصناعي الإسرائيلي.

ويحلق الصاروخ بسرعة تفوق سرعة الصوت مستخدما نظام الملاحة العالمي (GBS)، أما في المرحلة الأخيرة فيقوم بالتعرف على الهدف من خلال المظهر الخارجي.

المصدر: سبوتنيك