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أمر ملكي سعودي بشأن العسكريين على الجبهة الجنوبية

أخبار العالم العربي

أمر ملكي سعودي بشأن العسكريين على الجبهة الجنوبية
Reuters
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صدر أمر ملكي سعودي ثالث، مساء يوم السبت، بصرف مكافأة مالية للعسكريين على الجبهة الجنوبية للبلاد ( المجاورة لليمن) تكريما وتقديرا لما بذلوه من جهود لخدمة الوطن.

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السعودية
أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمن القرار الملكي صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية.

وكان أمران ملكيان آخران صدرا مساء السبت، الأول بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع وإعفائه من منصب سفير الرياض في واشنطن، والآخر قضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول امرأة في منصب سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة.

المصدر: واس

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