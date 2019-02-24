أمر ملكي سعودي بشأن العسكريين على الجبهة الجنوبية

صدر أمر ملكي سعودي ثالث، مساء يوم السبت، بصرف مكافأة مالية للعسكريين على الجبهة الجنوبية للبلاد ( المجاورة لليمن) تكريما وتقديرا لما بذلوه من جهود لخدمة الوطن.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمن القرار الملكي صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية.

#أمر_ملكي : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.#عاجل_واس — واس (@spagov) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وكان أمران ملكيان آخران صدرا مساء السبت، الأول بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع وإعفائه من منصب سفير الرياض في واشنطن، والآخر قضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول امرأة في منصب سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة.

المصدر: واس