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الملك سلمان يصدر أمرا بالإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين في السعودية

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الملك سلمان يصدر أمرا بالإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين في السعودية
Reuters
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته الرسمية إلى مصر، أمرا بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.

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وكتبت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت أن هذا القرار جاء وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، ويشمل"مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاما ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق".

هذا، وقد ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة الملك سلمان التي "تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبا".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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