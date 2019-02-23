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وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان

أخبار العالم العربي

وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان
@KSAembassySD
وصول القوات السعودية المشاركة في التمرين البحري بالسودان
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أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء السبت، بأن القوات البحرية السعودية المشاركة في التمرين البحري السوداني السعودي المشترك "الفلك 3" وصلت إلى مدينة بورتسودان الساحلية شرقي البلاد.

وأفادت ‏سفارة المملكة لدى السودان بأن قائد التمرين العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي كان في استقبال القوات السعودية.

ومن المقرر انطلاق فعاليات التمرين يوم الأحد بقاعدة بورتسودان البحرية بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

المصدر: ‏سفارة السعودية بالسودان

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