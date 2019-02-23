29 % من الأسر السورية تعاني انعداماً في الأمن الغذائي

أكثر من 29% من الأسر في سوريا تعاني حالة انعدام في الأمن الغذائي، حسب الإحصاءات الرسمية عن عام 2018.

مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة يشير إلى أن تلك النسبة كانت أعلى عام 2015 إذ وصلت نسبة الأسر التي تعاني انعداماً في الأمن الغذائي إلى 35.8%.

وفي حوار نشرته صحيفة تشرين يضيف حمزة أن المركز يسهم في إعداد "برنامج سورية ما بعد الحرب الذي يتضمن تحليلاً للواقع الراهن وأثر الأزمة على القطاع الزراعي، ووضع الأهداف والمشاريع التنفيذية للمراحل القادمة وهي مرحلة الإغاثة والتعافي والانتعاش والاستدامة"

وأضاف حمزة أن ما يزيد على 800 ألف هكتار عادت إلى سيطرة الدولة، وتمت زراعة 500 ألف هكتار منها، وهو ما سيسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الواقع المعيشي لأصحاب تلك الأراضي

المصدر: صحيفة تشرين السورية