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وزير الدفاع القطري يلتقي الرئيس السوداني في الخرطوم (صور)

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وزير الدفاع القطري يلتقي الرئيس السوداني في الخرطوم (صور)
@MOD_Qatar
الرئيس السوداني عمر البشير ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد بن عطية
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التقى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد بن عطية يوم السبت بالرئيس السوداني عمر البشير، عشية قيام الأخير بتغييرات سياسية كبيرة بالبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية.

وأعرب خالد بن محمد بن عطية، في تصريحات صحفية تلت لقاءه بالرئيس البشير في بيت الضيافة، عن أمله بأن ينعم السودان بالأمن والاستقرار.

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وقال المبعوث إن الرئيس السوداني أطلعه على آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدفاعية والتنموية.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان بأن الرئيس السوداني عمر البشير بحث مع مبعوث أمير قطر العلاقات العسكرية والدفاعية والمشروعات التنموية المشتركة.

ووصل المبعوث القطري إلى العاصمة الخرطوم مساء الجمعة، في زيارة رسمية غير محددة المدة.

وأكد وزير الدفاع دعم أمير قطر الشيخ تميم لجهود استكمال عملية السلام بإقليم دارفور، غربي البلاد، علما أن الدوحة ترعى "سلام دارفور" عبر وثيقة جرى توقيعها في العام 2011 وتتخذها الحكومة أساسا للسلام بالإقليم.

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + وسائل إعلام سودانية

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