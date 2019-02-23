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سيناتور جمهوري بارز: الوقت حان للأوروبيين لتولي دور متقدم في سوريا

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سيناتور جمهوري بارز: الوقت حان للأوروبيين لتولي دور متقدم في سوريا
Reuters Globallookpress.com
ليندسي غراهام بعد اجتماع مع دونالد ترامب - صورة أرشيفية
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أشاد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء قوة محدودة لـ"حفظ السلام" في سوريا، معتبرا أنه يدفع أوروبا لنشر عدد أكبر من الجنود في المنطقة.

وفي حديث إلى "فوكس نيوز" ليلة أمس الجمعة، قال غراهام الذي أمضى الأسابيع الأخيرة في محاولات لإقناع ترامب بتعديل خطته الأصلية لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، أن الجنود الـ200 الذين قرر البيت الأبيض إبقاءهم في المنطقة "قد يجتذبون ألفا من الأوروبيين".

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وفي تصريح مبالغ فيه تابع السيناتور: "آلاف الأوروبيين قُتلوا على أيدي مسلحين حاربوا في سوريا وقدموا إلى أوروبا، والآن يقع العبء على أوروبا بنسبة 80% من العملية، وبدورنا ربما نتولى نسبة 20% المتبقية".

وشدد غراهام على أن الولايات المتحدة ترى أولويتها في منع عودة تنظيم "داعش"، قائلا: "لو أبقينا قواتنا في العراق لما كان هناك "داعش".

وأشار السيناتور إلى أنه بقي خلال الأسابيع الأخيرة على اتصال مستمر مع ترامب، وأكد له ضرورة ضمان ألا يعود "داعش" ولا تملأ إيران فراغا يتركه الانسحاب الأمريكي، بالإضافة إلى ضرورة إقامة منطقة عازلة بين تركيا و""قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا لمنع اندلاع حرب جديدة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن تصريحات غراهام تتوافق مع أحد المواضيع المحببة لترامب، وهو أن حلفاء واشنطن الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لا يقدمون إسهامات كافية في حماية الأمن الدولي.

المصدر: "فوكس نيوز" + "أ ف ب"

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