الرئيس السوداني يعين والي "الجزيرة" رئيسا للوزراء

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير يوم السبت، مرسوما جمهوريا يقضى بتعيين محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي خلفا لمعتز موسى.

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وإيلا شغل منصب والي ولاية الجزيرة قبل تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء القومي.

وفي وقت سابق السبت، أصدر الرئيس السوداني مرسوما ينص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أولا لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

وكان البشير أعلن يوم الجمعة قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام كامل، وحل الحكومة المركزية، وإقالة حكام الولايات.

وبحسب المراسيم التي أوردتها وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس قرر حل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة جدد.

وأبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز.

المصدر: وسائل إعلام سودانية