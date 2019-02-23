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الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا في "داعش" بعد تسلله من سوريا

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الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا في
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعد تسلله من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وذكر بيان للمديرية أن "المعتقل هو قائد ما سمي بـ(غزوة القائم) والملقب بأبي أيوب"، مبينة أن "مفارز الاستخبارات في الفرقة 15 تمكنت من الإطاحة به وهو المسؤول عن استهداف القوات الأمنية والمواطنين".

وأضاف أن "الإطاحة تمت بعد تسلله من الحدود العراقية السورية، بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

المصدر: RT

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