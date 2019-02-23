فصائل مسلحة تستهدف بلدات في ريف حماة الشمالي

أفاد مصدر عسكري لـRT باستهداف الفصائل المسلحة بلدة السقيلبية و الصفصافية ومحردة ومحطة محردة بالصواريخ وقذائف الهاون، فيما رد الجيش السوري بقصف منصات إطلاق الصواريخ للإرهابيين.

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وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت عملية نوعية على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وذلك ردا على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما وجهت وحدة من الجيش صباح اليوم السبت رمايات نارية مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية أغلبها يتبع تنظيم "جبهة النصرة" في أطراف قرية معركبة بالريف الشمالي، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليتين لهم إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وكانت وحدات الجيش نفذت أمس ضربات مكثفة على مقرات وأوكار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب والشمالي الغربي لحماة.

المصدر:RT + سانا