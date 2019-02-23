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مصر.. الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

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مصر.. الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء
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طارق النهري بيده مسدس
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قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الفنان المصري طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، خلال محاكمتهم في "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي إبان أحداث 2011 في مصر.

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الفنان المصري طارق النهري
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وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلافها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية.

كما أتهمتهم النيابة بإشعال قنابل المولوتوف مما نتج عنه أضرار، والاعتداء على الأشخاص، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى بمحيط مجلس الوزراء.

المصدر: صدى البلد

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