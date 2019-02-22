وزارة التعليم العالي السورية: إعفاء مدير عام مشفى حلب جاء نتيجة ضعف أدائه

نفت وزارة التعليم العالي السورية صحة ما كتبه الدكتور محمد علي سريو، المدير العام المقال لمشفى حلب الجامعي، حول أسباب إعفائه من منصبه.

وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي السورية، نشر على موقعها الرسمي، "بناء على ما نشره الدكتور محمد علي سريو على صفحته وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إعفائه من مهامه كمدير عام لمشفى حلب الجامعي بحجة عدم استجابته لطلب نقل ممرضة عاملة لدى المشفى، تؤكد وزارة التعليم العالي أن ما ذكره الدكتور علي سريو على صفحته هو عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

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وأضافت الوزارة أن "أسباب الاعفاء جاءت نتيجة ضعف أدائه الإداري وسوء المعاملة تجاه الكوادر الإدارية والطبية في المشفى والمرضى والمراجعين".

وذكرت الوزارة كذلك عن "وجود عدد من القضايا مرتبطة بالمذكور يتم التدقيق فيها حاليا بجامعة حلب".

وكان علي سريو قد كتب في صفحته على "فيسبوك" حول إعفائه من منصبه أن على كل من رئيس الوزراء عماد خميس ووزير التعليم العالي بسام إبراهيم "التحلي بالجرأة" والإعلان عن سبب إعفائه، الذي يتمثل، حسب الدكتور سريو، في رفضه لطلب الوزير نقل إحدى الممرضات من مشفى حلب الجامعي إلى خارج المحافظة.

المصدر: RT