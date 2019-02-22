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السعودية تطلق "درع الجزيرة" الخليجي بالتوازي مع "الولاية 97" الإيرانية

أخبار العالم العربي

السعودية تطلق
جريدة الرياض
مركبات عسكرية مشاركة في مناورة "ردع الجزيرة" المشتركة السعودية دول مجلس التعاون الخليجي
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بالتزامن مع مناورات "الولاية 97" الإيرانية في الخليج ينطلق في منطقة الشرقية بالسعودية تمرين "درع الجزيرة" العسكري المشترك بين قوات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وقال قائد المنطقة الشرقية، قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين، اللواء الركن عبد الله القحطاني، إن جميع القوات جاهزة لبدء تنفيذ التمرين، الذي يعد من أضخم المناورات العسكرية في المنطقة.

وأشار القحطاني إلى أن المناورة التي ستستمر حتى 14 مارس المقبل، ستشهد تدرب القوات المشاركة فيها على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية لها، فضلا عن الاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح الجانب السعودي أن "درع الجزيرة " يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين السعودية ومجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة ويهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية وإبراز التجانس في المجال العسكري وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية.

alriyadh.com
alriyadh.com

بالتزامن مع المناورات السعودية-الخليجية بدأ الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناوراته "الولاية 97" البحرية الكبرى في الخليج، وتشمل "التدريب على حرب بحرية حقيقية"، وإطلاق صواريخ من الغواصات لأول مرة في تاريخ تدريبات البحرية الإيرانية في الخليج.

المصدر: عكاظ



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