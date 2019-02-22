 
مباشر

ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف طبي على وجه السرعة

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف طبي على وجه السرعة
Reuters / BANDAR AL-JALOUD
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhyu

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها عاجلا باستدعاء طائرة إسعاف خاصة أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة الصينية بكين.

ووجه ولي العهد السعودي بنقل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، فهد العبد الكريم بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة الرياض إثر تعرضه لوعكة صحية.

وزار الأمير محمد بن سلمان، فهد العبد الكريم في بكين، واطمأن على صحته في غرفته بالمستشفى.

ووصل بن سلمان إلى الصين، يوم الخميس 21 فبراير، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سباق الفساد بصدارة عربية!