ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف طبي على وجه السرعة

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها عاجلا باستدعاء طائرة إسعاف خاصة أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة الصينية بكين.

ووجه ولي العهد السعودي بنقل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، فهد العبد الكريم بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة الرياض إثر تعرضه لوعكة صحية.

وزار الأمير محمد بن سلمان، فهد العبد الكريم في بكين، واطمأن على صحته في غرفته بالمستشفى.

سمو ⁧#ولي_العهد⁩ يزور رئيس تحرير صحيفة الرياض فهد العبدالكريم، عضو الوفد الإعلامي المرافق، في المستشفى ببكين بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ، ويوجه بنقله بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض.

⁧#محمد_بن_سلمان_في_الصين⁩



⁦@CGCSaudi⁩ pic.twitter.com/GocR9Kaayf — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 22 февраля 2019 г.

ووصل بن سلمان إلى الصين، يوم الخميس 21 فبراير، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية