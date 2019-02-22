مصر.. عقد قمة عربية أوروبية بحضور ميركل

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد المقبل 24 فبراير الجاري، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، والتي تعد قمة تاريخية غير مسبوقة.

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ووفقا لجريدة الوطن المصرية تعقد القمة لأول مرة، بحضور قادة دول الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم العرب، في إطار الجهود الهادفة لتشكيل تحالف أوروبي-عربي جديد ومكافحة تهريب المهاجرين.

وتعقد يومي الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من فبراير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بحضور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير الخارجية الإسباني، وعدد من زعماء الدول العربية والأوروبية.

ويعود الفضل في هذه الفعالية إلى القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بشهر مارس عام 2017، والتي وافقت على عقد أول قمة عربية-أوروبية، مع دول الاتحاد الأوروبي الـ28.

من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي.

وقالت وسائل الإعلام إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيصل غدا السبت إلى شرم الشيخ، وسيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ.

المصدر: الوطن + وسائل إعلام مصرية