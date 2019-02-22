مستشار السيسي: انتهيت من تنفيذ مشروع أمريكي ضخم في ألمانيا ولن أتنازل عن الجنسية المصرية

قال إبراهيم سمك عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لن يتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الجنسية الألمانية، موضحا أنه متزوج من سيدة ألمانية.

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وأشار المهندس إبراهيم سمك، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، الذي يبرز وجود العلماء المصريين في الخارج إلى أن والده كان يرسله كل عام ليحصل على تدريب في ألمانيا، وتزوج من سيدة ألمانية، وأنجب ثلاثة أبناء موجودين في أفضل مناصب حاليا.

وأوضح أنه انتهى من تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لأكبر قاعدة أمريكية للولايات المتحدة في ألمانيا، الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد سمك، أن لديه خبرة في تغطية المباني الهامة بالخلايا الشمسية، مثل البرلمان الألماني، والمستشارية الألمانية، ومبنى الاتحاد الأوروبي في برلين.

وأكد أنه رفض الحصول على الجنسية الألمانية لأنه صعيدي، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الجنسية الألمانية لابد أن يتنازل عن جواز السفر المصري وهو يرفض ذلك تماما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية