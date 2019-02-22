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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة أضواء

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة أضواء
Reuters / TAHA SALEH
العلم السعودي
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نعى الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة، الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بيانا ذكر فيه أنه سيُصلى على جثمان الأميرة أضواء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: واس

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