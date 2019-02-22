الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة أضواء

نعى الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة، الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بيانا ذكر فيه أنه سيُصلى على جثمان الأميرة أضواء اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي : وفاة صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/EtLa5VJMb4 — واس (@spagov) 22 февраля 2019 г.

المصدر: واس