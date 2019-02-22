سوريا.. تشكيل لجنة لدراسة أسباب انهيار تحويلة الحفة .. ضمن مهلة 3 أيام

وجّه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بتشكيل لجنة لتحديد أسباب الانهيار الحاصل في جزء من تحويلة الحفة ـ صلنفة

وذكر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية أن اللجنة ستباشر أعمالها بدءاً من يوم غد السبت، وأن عليها أن تنجز تقريراً خلال مهلة 3 أيام.

ويرأس اللجنة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، وعضوية خبراء من جامعة تشرين ونقابة المهندسين وفرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، وللجنة كامل الصلاحية بالاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

وتمتاز اللجنة عن اللجنة التي أعلن عنها أمس بأنها تحوي خبراء من جهات خارج الجهات العامة.

يذكر أن جزءا من التحويلة التي أنجزت قبل أشهر تعرض للانهيار، وحظي الأمر باهتمام كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الذين ألقى معظمهم اللوم على المسؤولين في حادية الانهيار، بينما ذكر بعض المسؤولين في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن الأمطار كانت السبب الرئيس.

المصدر: RT