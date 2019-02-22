محاكمة عسكرية لناشر مصري بتهمة إفشاء الأسرار في كتاب "الملاك"

قال موقع "القاهرة 24" المصري، إن محكمة عسكرية أمرت بحبس 5 سنوات على الناشر خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر "تنمية"، وناشر رواية الملاك النسخة المصرية، لاتهامه بإفشاء أسرار عسكرية.

وقالت المصادر بحسب الموقع، إن القضية بدأت عام 2017، حيث كانت المكتبة تعمل على مشروع طبعات مشتركة خارج مصر مع أحد دور النشر بسبب رخص التكلفة، وحصلت على حقوق نشر الطبعة المصرية، ومن ضمن تلك الكتب التي عملت "تنمية" على نشرها كان كتاب "الملاك".

وأضافت المصادر، أن نسخة الكتاب أرسلت إلى الرقابة، ولم يأت رد، وذلك يعد موافقة ضمنية متعارف عليها في مجال النشر، وبعدها تم توزيع الكتاب على المكتبات، وسارت الأمور على ما يرام.

واستكملت المصادر، تم سحب الكتاب من المكتبات، وإعدام كافة النسخ ولم يبق لها أي أثر، وفي شهر أبريل من العام الماضي، قررت النيابة العسكرية استدعاء خالد لطفي للتحقيق معه، واستمر الحبس والتجديد طوال الفترة الماضية حتى صدر الحكم الأربعاء الماضي من المحكمة العسكرية يقضي بحبس لطفي لمدة 5 سنوات.

ويروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ويقول إنه كان عميلا لإسرائيل، ولكن المسؤولين المصريين ينفون أن مروان كان جاسوسا وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك وكان جثمانه ملفوفا بعلم مصر، بعد وفاته الغامضة في لندن عام 2007 .

المصدر: القاهرة 24