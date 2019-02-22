الخطوط القطرية: تعرض طائرة متجه إلى الخرطوم لخلل بسيط لم يهدد حياة الركاب

أكدت الخطوط الجوية القطرية يوم الجمعة، تعرض إحدى طائراتها لـ"خلل فني بسيط" أمس الخميس نتج عنه تحويل وجهة الرحلة من الدوحة إلى مدينة الخرطوم.

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وأفادت الخطوط الجوية القطرية بأن الرحلة رقم QR 1409 المتجهة من الدوحة إلى لاغوس تعرضت أمس لخلل فني بسيط أدى إلى تحويل الرحلة إلى مدينة الخرطوم وقد هبطت الطائرة بسلام.

وأوضحت القطرية أن طائرة تابعة لها كانت موجودة في مطار الخرطوم تستعد للإقلاع إلى الدوحة على الرحلة رقم QR 1324، تم تحويل مسارها إلى لاغوس بهدف ضمان وصول المسافرين على الرحلة رقم QR 1409 إلى وجهتهم مع تأخير لمدة 3 ساعات و50 دقيقة.

ونفت الشركة تعرض الركاب إلى أي مكروه، مشيرة إلى أن تحويل مسار الرحلة إلى الخرطوم "إجراء وقائي وروتيني".

وأكدت الخطوط القطرية أن سلامة الركاب هي على رأس أولوياتها.

المصدر: وكالة قنا