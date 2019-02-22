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وسائل إعلام: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

وسائل إعلام: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة
Reuters / Mohammed Salem
قطاع غزة 22 فبراير 2019
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أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، عن مقتل صبي يبلغ من العمر (12 عاما) جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية، قولها إن "مقتل الطفل جاء نتيجة إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال قرب موقع (ملكة) العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة".

وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس رفح جنوبه".

وأكدت إصابة 10 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي بينهم 3 حالتهم خطيرة في مواجهات اندلعت على مقربة من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وتتواصل مسيرات "العودة"، على حدود غزة الشرقية للأسبوع الثامن والأربعين على التوالي.

المصدر: وفا

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