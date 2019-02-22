مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، عن مقتل الصبي يوسف سعيد حسين الداية (15 عاما) جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا بأن 30 فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي، بينهم 3 جروحهم خطيرة، كما أصيب العشرات باختناق خلال قمع قوات مسيرات العودة.

وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس رفح جنوبه".

وتتواصل مسيرات "العودة"، على حدود غزة الشرقية للأسبوع الثامن والأربعين على التوالي.

المصدر: وفا