بريطانيا تستعد لعرض أكبر عدد من مقتنيات الملك توت عنخ آمون

يستعد معرض ساتشي البريطاني الشهير لاستقبال أكبر عدد من مقتنيات الملك الفرعوني، توت عنخ آمون، في إطار معرض "لن يتكرر مرة أخرى أبدا"، في العاصمة البريطانية لندن، بحسب منظميه.

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ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن المعرض سيقدم لزواره جولة على مقتنيات هذا الفرعون المصري، يبلغ عددها 150 قطعة أثرية أصلية من مقبرة توت عنخ أمون، 60 قطعة منها تغادر مصر لأول مرة.

وسوف يرافق هذا المعرض، معرض آخر لمقتنيات هذا الفرعون في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل في مقبرة توت عنخ أمون الذي تم عام 1922 على يد المستكشف البريطاني، هوارد كارتر.

وتفسر الصحيفة البريطانية سبب عدم تكرار العرض مرة أخرى، بقولها إنه بمجرد إنهاء معرض ساتشي لهذه الجولة الفرعونية، ستعود المقتنيات الأثرية "بشكل دائم" إلى المتحف المصري الكبير الجديد، بالقرب من إهرامات الجيزة، ولن تخرج مرة أخرى من البلاد.

وقال الأمين العام لوزارة الآثار المصرية في كلمته الموجهة للجمهور البريطاني، بحسب "ذا غارديان": "أرجوكم شاهدوا هذه المقتنيات، قوموا بزيارة المعرض قبل عودة هذه الكنوز إلى مصر للأبد".

المصدر: صدى البلد