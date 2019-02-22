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شاهد.. تساقط أجزاء الصاروخ الحامل للقمر الصناعي المصري كـ"النيزك"

أخبار العالم العربي

شاهد.. تساقط أجزاء الصاروخ الحامل للقمر الصناعي المصري كـ
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انتشرت مقاطع فيديو مصورة للحظة تساقط أجزاء الصاروخ الروسي "سويوز" الحامل للقمر الصناعي المصري إيجبت سات-إية، بعد أن وصل إلى هدفه المطلوب.

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وسجل شهود عيان شظايا الصاروخ التي سقطت بالقرب من قرية كاكفينسكي بيشي في شمال منطقة سفيردلوفسك، وكانت شظايا الصاروخ مرئية حتى على بعد مئات الكيلومترات مثل النيزك.

وفي وقت سابق ، ذكرت روس كوسموس على موقعها في شبكة الإنترنت، أن القمر الصناعي Egyptsat-A قد تم إطلاقه بنجاح في مداره، وتمت إدارته من قبل أخصائيين روس في مركز التحكم التابع للبعثة المصرية، وتم إطلاق برنامج اختبار الطيران الخاص بالقمر الصناعي، الذي سيتم نقله بالكامل تحت سيطرة الجانب المصري.

المصدر: يوتيوب

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