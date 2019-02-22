وزير الدفاع اللبناني يرد على تعليق سويسرا التعاون العسكري بين البلدين

دحض وزير الدفاع اللبناني، الياس بو صعب، أنباء تحدثت عن فقدان أسلحة سويسرية كانت مقدمة للجيش اللبناني، معتبرا أن كل ما تناولته وسائل الإعلام هو غير دقيق وغير صحيح جملة وتفصيلا.

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وقال الوزير بو صعب في حديث صحفي نقله موقع "النشرة" اللبناني: "لن نسمح بأي إساءة يتعرض لها ​الجيش اللبناني،​ وعلى من يريد معرفة الحقيقة أن يسأل ​السفيرة السويسرية​ في لبنان".

وأشار بو صعب إلى أن على من يطلق معلومات تسيئ للجيش توخي الحذر". وأكد أن "لا علاقة للجيش اللبناني بموضوع السلاح السويسري".

إلا أن السفيرة السويسرية في لبنان، مونيكا شمودز كيرغوز، أكدت في حديث أجرته معها قناة" LBCI" التلفزيونية اللبنانية اتخاذ الحكومة السويسرية قرارا بمنع بيع الأسلحة إلى لبنان.

من جهته، أوضح الجيش اللبناني للقناة أنه لم يشتر يوما أية قطعة سلاح من سويسرا، كما أنه لم يتلق منها أية هبة عسكرية.

غير أن موقع "VDLnews"، نقل الخميس، عن السفيرة شمودز كيرغوز قولها إن بلادها "أرسلت إلى لبنان، في عهد حكومته السابقة، 40 قطعة سلاح".

وأضافت أن "سويسرا طلبت، بعد مدة، معاينة هذه الأسلحة بحسب الاتفاقية الموقعة بين الدولتين (للتأكد من أن السلاح لم يبع أو يرسل إلى جهة أخرى)".

وتابعت: "غير أن الوفد العسكري السويسري لم يعثر سوى على 9 قطع من الـ40 المباعة للبنان". ولفتت السفيرة إلى أن "المسألة لا تتعلق بالحرس الجمهوري اللبناني الذي يتعاون دائما بشكل إيجابي مع سويسرا".

وقالت إن "سويسرا سألت مرارا عن مصير القطع الأخرى، دون أن تتلقى أي رد، ولذلك قررت تعليق التعاون العسكري بين الدولتين".

المصدر: النشرة + الأناضول