الملك سلمان يستضيف الأمير عبد العزيز بن فهد بعد أنباء عن توقيفه

استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس، ابن أخيه الأمير عبد العزيز بن فهد، وسط أنباء وشائعات في الأوساط السعودية عن اختفاء هذا الأمير وتوقيفه من قبل السلطات.

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ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جرى تداولها على نطاق واسع، تظهر لقاء جمع الملك سلمان والأمير عبد العزيز.

وقال مدونون سعوديون إن الصورة التقطت خلال استضافة الملك لابن أخيه، فيما يبدو أنه لقاء لتهنئة نجل ملك السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن فهد، بتعافيه من مرض خضع بسببه للعلاج طوال فترة غيابه التي استمرت أكثر من عام.

في ضيافة والده، وفي مساحة الحب الواسعة له في روح #الملك_سلمان

صور الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد تسرُّ الناظرين، وتُبهج الشعب، وتُغيظ الكارهين

خُلقنا متلاحمين وسنظل كذلك

"الله يديم المحبة" pic.twitter.com/z84ok8aYC7 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) 21 февраля 2019 г.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، زار ابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، يوم الجمعة الماضي، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.

وفي سبتمبر 2017، غاب الأمير عبد العزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي، وتوقف عن التدوين في حسابه بموقع "تويتر" وسط أنباء تناقلتها مواقع التواصل بتوقيفه من قبل السلطات السعودية.

يشار إلى أن عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2017، للتحقيق معهم، في حملة فساد أطلقها ولي العهد.

المصدر: RT