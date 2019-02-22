العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير قتلوا في التسعينيات

أعلنت السلطات العراقية أنها سلمت الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

وأكد قائد شرطة البصرة، عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، رشيد فليح، في تصريح لوسائل الإعلام أمس الخميس، أنه تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

#فيديو / قائد شرطة البصرة: صدام حسين قتل 613 أسير كويتي ، عثرنا على رفات 300 ونبحث عن البقية. pic.twitter.com/7P4Q2D7Nte — الكويت امانه (@GoBreaking) 21 февраля 2019 г.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي غزا الكويت عام 1991.

المصدر: وكالات