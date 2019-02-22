500 سعودية يكسرن النمطية بفريق "بسكليتة" في جدة

شهد كورنيش جدة فعاليات وأنشطة عدة خلال افتتاح واجهته البحرية، أبرزها ثقافة رياضة ركوب الدراجات الهوائية (البسكليتة) للنساء، بمشاركة أكثر من 500 سعودية.

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ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن قائدة "فريق بسكليتة"، نديمة أبو العينين، أن فكرة إطلاق الفريق بدأت عام 2017 بـ5 سيدات فقط، مارسن الرياضة في بعض المناطق غير المأهولة بالسكان، وبعد افتتاح الواجهة البحرية في جدة، وجدنا ممشاها المكان المثالي لممارسة هذه الرياضة، نظرا إلى سعة المكان، وتوافر مسارات خاصة للدراجات، مشيرة إلى أن الفريق يضم الآن أكثر من 500 سعودية.

وأوضحت نديمة أن ممارسة هذه الهواية لها فوائد إيجابية على النفسية والبدن، وتكسر الصورة النمطية وتقبل رياضة المرأة بكافة أنواعها، لتصبح ثقافة شائعة بين المجتمع.

وقالت كابتن الفريق، بلقيس غاربة، إنه "لم تكن فكرة ركوب الدراجات للنساء تحظى بقبول مجتمعي في وقت سابق، وبعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، اختلف الوضع تماما، وتمكن الفريق من ممارسة هوايته، ونطمح للمشاركة في مسابقات دولية وداخلية".

من جهته، أكد محمد الشريف، مؤجر دراجات في أحد المحلات، أن هذه الرياضة شهدت إقبالا كبيرا لاسيما من فئة البنات والأطفال بمنطقة الواجهة البحرية على وجه الخصوص.

عكاظ

المصدر: "عكاظ"