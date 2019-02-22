الجيش السوري يقصف مقرات جبهة النصرة بريف إدلب ويحقق إصابات مؤكدة

نفذت وحدات الجيش السوري ضربات صاروخية مركزة على مقرات ومراكز قيادة تنظيم جبهة النصرة في الأطراف الشرقية لمدينة سراقب بريف إدلب وحققت إصابات دقيقة في صفوفه.

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وبحسب وكالة "سانا"، فقد أسفرت الضربات الصاروخية للجيش فجر اليوم الجمعة عن تدمير عدة مقرات ومراكز قيادة لـ"جبهة النصرة" والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين، بريف إدلب الجنوبي في الأطراف الشرقية لمدينة سراقب.

وتعد مدينة سراقب التي يتحصن فيها عدد كبير من إرهابيي "جبهة النصرة" من أكبر مدن محافظة إدلب، وتشكل أهمية استراتيجية كونها تقع عند تقاطع طرق رئيسة باتجاه حلب شمالا وحماة وحمص ودمشق جنوبا واللاذقية باتجاه الغرب، واستخدمتها التنظيمات الإرهابية قاعدة أساسية لشن اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.

وأوقعت وحدات الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي "جبهة النصرة" حاولوا التسلل باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة في محيط قلعة المضيق وقرى وبلدات جسر بيت الراس والحويز واللطامنة وكفرزيتا وحصرايا والأربعين ووادي الدورات بريف حماة الشمالي، وفي قرية الشريعة بمنطقة سهل الغاب وأطراف بلدات بريف إدلب الجنوبي.

المصدر:"سانا"