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وزير خارجية البحرين: لهم سورهم ولنا محمد بن سلمان!

أخبار العالم العربي

وزير خارجية البحرين: لهم سورهم ولنا محمد بن سلمان!
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نشر وزير خارجية البحرين الشيخ، خالد بن أحمد آل خليفة، صورة لولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، فوق سور الصين العظيم، وغرّد قائلا: "للصين سور ومحمد لنا سور".

وتابع رئيس الدبلوماسية البحرينية واصفا ولي العهد السعودي بأنه "سور شامخ لا يطاله معتد".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  قد زار سور الصين العظيم في إطار زيارته الرسمية إلى بكين التي وصل إليها قادماً من الهند.

وقام محمد بن سلمان بجولة في هذا المعلم التاريخي الفريد، رافقه فيها السفير الصيني لدى السعودية وعدد من مسؤولي هذا البلد.

المصدر: تويتر

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