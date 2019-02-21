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قرقاش يكشف عن "محاولة قطرية" للاعتذار للسعودية

أخبار العالم العربي

قرقاش يكشف عن
Reuters / Neil Hall
وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش
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كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يوم الخميس، عن محاولة قطرية لاسترضاء السعودية التي تقاطع الدوحة.

وقال أنور قرقاش في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، وأن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا.

وأضاف أنه اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل كما فشلت الجهود السابقة.

وتابع قائلا في سلسلة تغريداته "من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل"، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الجهود.

وأضاف الوزير الإماراتي أن السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وأن هذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة.

كما قال أيضا إن المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، مبينا في السياق أنه لا شك بأن الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها.

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: تويتر

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