الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيغادر إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية

قالت الرئاسة الجزائرية، يوم الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية.

وجاء في نص البيان إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد 24 فبراير إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية.

ولم يكشف البيان عن موعد عودة بوتفليقة إلى بلاده وأي تفاصيل أخرى حول الفحوصات التي سيجريها في سويسرا.

ويعاني بوتفليقة منذ سنوات من مشاكل صحية ملموسة، بما فيها جلطة دماغية، ويتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة.

المصدر: وكالات