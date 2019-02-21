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رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الأجواء مهيأة حاليا لتأسيس صناعة دفاع عربي مشترك

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رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الأجواء مهيأة حاليا لتأسيس صناعة دفاع عربي مشترك
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قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عبد المنعم التراس، إن الأجواء مهيأة حاليا لإحياء المشروع الذي أنشئت من أجله الهيئة، لتأسيس صناعة دفاع عربي مشترك.

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وأضاف عبد المنعم التراس على هامش مشاركته في معرض "إيديكس" العسكري في أبوظبي، اليوم الخميس، أن التحالف العربي المتين بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حاليا يوفر الأساس والبنية التحتية لوجود صناعات دفاعية متطورة، مؤكدا على ضرورة البدء في التصنيع المشترك خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التراس، إلى أن مكانة مصر ودورها الرائد، كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وشدد، على أن الهيئة العربية للتصنيع جاهزة للثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك بنية تحتية قوية، وتعمل بها عمالة فنية متميزة في كافة التخصصات، كما تسعى لعقد شراكات مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لديها وللصناعة المصرية.

وتشهد علاقات تركيا مع مصر والدول الخليجية توترا مستمرا، على خلفية الأزمة مع قطر والملف السوري والنزاع على ثروات البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالات

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